Çete lideri doktor ile hemşire sevgiliymiş

KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
55.000 TL Nakit, Faizsiz ve Taksitle!
Sponsorlu İçerik
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Beren eğitimsiz ellerde öldü
Beren eğitimsiz ellerde öldü
E-ticarete vergi ayarı!
E-ticarete vergi ayarı!
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e 12 bin öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
MİT'ten siber suç ağına operasyon: 3 kişi tutuklandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari ücretle ilgili algı operasyonu yürütülüyor
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi
'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'
'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çete lideri doktor ile hemşire sevgiliymiş

Yenidoğan bebekleri öldürmekle suçlanan çetenin davası devam ediyor. Fırat Sarı ile aşk yaşayan hemşire, Karan bebeğin can vermesini saniye saniye anlattı. Hastane sahibi kameraları da söküp çıkarmış

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 08:22, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 08:24
Yazdır
Çete lideri doktor ile hemşire sevgiliymiş
Yedi aydır tutuklu olan hemşire Cansu Akyıldırım, ile mahkeme başkanı arasındaki diyalog özetle şöyle: Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı'yı ne zamandan beri tanıyorsun? Cansu Akyıldırım: 2019'dan beri tanıyorum. Reyap'ta beraber çalıştık. Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı ile samimiyetin var mıydı? Akyıldırım: Evet, vardı. 3 yıldır ilişkim vardı. 2021-2023 yılları arasında. Mahkeme Başkanı: Ne zaman tanıştınız? Akyıldırım: 2019'da. Mahkeme Başkanı: Ekleyeceğin bir şey var mı? Akyıldırım: Dosya, medya tarafından çok dallanıp budaklandı. Hakkımda çok yanlış ithamlarda bulunuldu. Herhangi bir maddi çıkar elde etmedim."

Kaya bebeği bisküvi kutusuna koymuşlar

Sözcü gazetesinin haberine göre; Yenidoğan davasının üçüncü gününde kadın hemşireler Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş ve Damla Atak ifade verdi. Cansu Akyıldırım, Medisense şirketinden kendisine gönderilmiş paralara ilişkin şunları söyledi:

"Hasta danışmanlığı aldığımız bir yerdi. Ekibe motivasyon amacıyla gönderilen paralar var. Medisense şirketinden Fırat bey bana aylık olarak toplu para atar, ben de bu parayı hemşirelere, kıdemine göre motivasyon amaçlı dağıtırdım."

KARAN BEBEK BÖYLE CAN ÇEKİŞMİŞ

Sanık, WhatsApp konuşmalarında geçen "Göbek bağını kesmeyi beceremedim, Cansu'ya verin" konuşmasıyla ilgili "Geldiğinde mosmordu, oksijen verdim. Bebeği kucağıma aldığımda bebeğin bir yeri şişti ben emar çekerken bebeğin kalbi durdu. Bebek geri dönmedi" dedi. Daha sonra sanık kürsüsüne Rıza Keykubat geldi. Özellikle Kaya Bebek'in ölümünden sorumlu tutulan ve "Çek fişi" dediği iddia edilen sanık ifade verdi. Bebek Kaya'nın göz göre göre nasıl, ihmallerle öldüğünü "çek fişi" gitsin denilerek doktorun gelmediği anlatıldı. Ölen Kaya Bebek'in ailesinin avukatı, "Sanık sürekli, "10 yaşında çocuğum var" diyor. Allah uzun ömürler versin. Ama yanımdaki mağdur aile, Mehmet Kaya, bebeğini bisküvi kutusunda aldı. Bu yüzden burada duygu sömürüsü yapmasın" dedi.

Ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın!
Mahkeme başkanı, tutuklu sanık hemşire Çağla Durmuş'a tapelerdeki, "Bu da bir seksen, seksen iki oluyor, sonra doksan sekiz oluyor. Artık ben bıraktım, ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın" şeklinde yer alan konuşmasını sordu. Durmuş, bu konuşmada monitör düzensizliğinden ve düşünmeyi bırakmaktan bahsettiğini öne sürdü. Hemşire Damla Atak, hastane sahibi Ali Dirik'in yoğun bakımdaki kameraları çıkarttığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin çok çarpıcı bir belge açıkladı. Skandalda adı geçen 4 hastanenin sistematik biçimde nitelikli dolandırıcılık yaptığına dikkat çeken Emir, özel hastaneler üzerinden SGK'nın 200 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı. Emir, "Yapılmayan ameliyatlar yapılmış gibi gösterilerek kamu yıllarca zarara uğratılmış, Bakanlık izlemekle yetinmiş" dedi.

GEREKSİZ AMELİYAT

Bir hastanede 1.5 yılda 33 bin 215 adet göz tansiyonu tedavisi yapıldığı iddia edilerek SGK'ya fatura edilmiş.

Emir, ihtiyacı olmayan hastalara ameliyat yapıldığını belirterek nitelikli dolandırıcılığın yanı sıra hastanın vücut bütünlüğüne de zarar verildiğini anlattı. Emir "Özel hastanelerin sahip oldukları bebek ve yetişkin yoğun bakım yatak sayısının çok üstünde hastayı yoğun bakım ünitelerinde yatırdıkları ortaya çıktı'' dedi.

CİMER'deki belge çıktı

Sorgusu dün tamamlanan hemşire Deniz Korkmaz'ın, çetenin çökertilmesine neden olan CİMER şikayetini yapan kişi olduğu ortaya çıktı. Korkmaz soruşturmada geçen CİMER şikayetini yaptığını ancak yine kendisinin tutuklandığını kaydetti. CİMER şikayetinde, "Fırat Sarı ve İlker Gönen SGK'yı dolandırmaktadır. Pek çok bebek insanlık dışı bir şekilde hayatını kaybetmiştir" diyen Korkmaz, duruşmada suçlamaları reddetti. Dilekçede "Eski PKK hükümlüsü ve Reyap Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen, SGK'yı dolandırmaktadır" deniliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber