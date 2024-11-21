'Özgür Özel'e muhalifsiniz bu 'pub'a giremezsiniz'

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in grup başkanvekilliği döneminde uğrak mekanlarından biri olan Ankara'nın ünlü pub'larından birinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir Parti Meclisi (PM) üyesi, bir milletvekili ile birlikte Meclis çıkışı, Ankara Tunus Caddesi'ndeki ünlü mekana gitti. Ege Bölgesi'nden olduğu öğrenilen ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın PM üyesi, mekan sahibi tarafından içeri alınmadı. Mekan sahibinin, "Siz Özgür Bey'e muhalefet ediyorsunuz, kusura bakmayın sizi müşteri olarak kabul edemem" diyerek, muhalif olduklarını bilinen iki vekili kapıdan çevirdi.

DEĞİŞİMCİLERİN UĞRAK MEKANI

Yenişafak'ın haberine göre, Söz konusu mekan, CHP'liler arasında "genel başkan çıkaran pub" olarak biliniyor. Ana muhalefet içinde 2023 seçimlerindeki yenilgisinden sonra ortaya çıkan ve ardından yönetimi ele geçiren 'değişimci' grubun uğrak mekanlarından olan pub, Özgür Özel'in de gözde mekanlarından biriydi. Özel destekçilerinin halen uğradığı mekan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Türkiye Belediyeler Birliğine de yakın bir konumda.