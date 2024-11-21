Sırrı Süreyya Önder'den Süleyman Soylu'yu güldüren cevap!

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Sık sık yaşanan tartışmalar ve kavgalarla konuşulan kurul, bu kez kahkahalarla gündeme geldi.

SOYLU SORULARI CEVAPLADI

Genel Kurul'da ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren "Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürdü. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Görüşmeler gece geç saatlere kadar devam etti.

"HELALLİK" DİYALOĞU GÜLDÜRDÜ

Görüşmelerde AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu konuşmasına devam ederken bir anda mikrofonu kapandı. Sürenin sona ermesiyle kapanan mikrofona Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder anında müdahale etti ve mikrofonu açtırdı.

Soylu, mikrofonunu açtıran Önder'e "Hakkını helal et" dedi. Önder ise helallik isteyen Soylu'ya "O başka" şeklide cevap verdi. O sözü duyan Soylu'nun anlık bir duraksama yaşadığı görüldü.

Soylu, duraksamanın ardından kendini tutamayarak kahkaha attı. Yaşanan duruma Genel Kurul'daki vekiller de gülerek eşlik etti.