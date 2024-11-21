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Bitcoin, 100 bin dolara göz kırptı

Trump zaferi ile başlayan kripto rallisi devam ediyor. Bitcoin, zirveyi 97 bin 840 dolara taşıdı. En büyük kripto varlık, yüzde 2,5'lik artış yaşaması halinde 100 bin doları görecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 10:00, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:01
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Bitcoin, 100 bin dolara göz kırptı

MOSKOVA (AA) - Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD?de yeniden başkan seçilen ve dijital varlıklara ılımlı yaklaşan Donald Trump?a ait sosyal medya şirketinin kripto para ticaret platformu Bakkt?ı satın alacağına yönelik söylentiler nedeniyle ilk defa 97 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,95 artarak 3,19 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD?de yeniden başkan seçilen Trump?a ait Trump Media and Technology Group?un kripto para ticaret platformu Bakkt?ı satın almak istediğine yönelik haberlerin etkisiyle son 24 saatte yüzde 5,6?dan fazla değer kazandı.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD?yi ?dünyanın kripto merkezi? yapma sözü vermişti. Trump?ın bir ?ulusal bitcoin rezervi planı? da bulunuyor.

Bitcoin'in fiyatı ilk kez 97 bin doları aşarken, kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise yüzde 8,6'yı aştı.

TSİ 08.31 itibarıyla 97 bin 767 dolardan işlem gören Bitcoin?in fiyatı, ABD?de 5 Kasım?da düzenlenen başkanlık seçiminden bu yana yüzde 40?tan fazla arttı.

Bitcoin?in kripto para piyasasındaki pazar payı da yüzde 61'le son üç yılın en yüksek seviyesine çıkarken, söz konusu değer kazancının diğer kripto para birimlerine etkisi ise sınırlı kaldı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek, 3 bin 125 dolara geriledi. Alternatif bir kripto para birimi olan Solana ise yüzde 10,4 artışla 241 doların üzerine çıktı.

Analistler, ABD?de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol etmesinin ve Hükümet Verimliliği Departmanının başına iş insanı Elon Musk?ın atanmasının yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu karşılandığını kaydetti.

Öte yandan, Trump?ın ABD merkezli kripto para borsası Coinbase?in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Armstrong?la da yakında bir araya gelmesi bekleniyor.

Bitcoin alımlarıyla bilinen ABD merkezli Microstrategy de 18 Kasım'da 4,6 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı yaptığını duyurmuştu. Böylelikle şirketin tuttuğu Bitcoin'in değeri yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı.

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