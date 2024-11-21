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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 18:30, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 18:27
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 335,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,78, holding endeksi yüzde 3,76 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 9,09 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

PPK duyurusunda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da büyüme ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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