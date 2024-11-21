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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük sistemlerinde yeni döneme geçildi

Ticaret Bakanlığı gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan AB - Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 10:25, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:28
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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük sistemlerinde yeni döneme geçildi

Ticaret Bakanlığı, AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçildiğine dair bilgi yayınladı. Yapılan açıklamada ise sisteme dair detaylara yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak 01.12.2012 tarihinde Akit Taraf olunan; diğer Akit Tarafların da Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna olduğu, 20.05.1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri çerçevesindeki taşımalarda Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) kullanılmaktadır. Mezkür Sözleşme hükümleri çerçevesinde, ülkelerce belirli bir takvim dahilinde NCTS sisteminin güncel sürümüne geçiş yapılması zorunlu olup tüm taraf ülkeler için son geçiş tarihi 01.12.2024 olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, NCTS Faz 5 uygulamasına 17 Kasım 2024 tarihinde gümrüklerimizde geçilmiştir.

"FRANSA VE KUZEY MAKEDONYA DA BU SÜRÜME GEÇECEK"
17.11.2024 Tarihi itibarıyla, Ulusal ve Ortak Transit İşlemlerinde Kullanılan NCTS FAZ 5 Ülkemiz Gümrüklerinde Uygulamaya Alındı
Ülkemiz ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminat ile taşınabilmesine imkan sağlayan; ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılmakta olan NCTS sisteminin güncel sürümü olan NCTS Faz 5, halihazırda kullanılan NCTS Faz 4 sisteminin yerini almakta ve çeşitli iyileştirmeler getirmekte olup; ülkemiz gümrüklerinde 17.11.2024 tarihinde uygulamaya alınmıştır. Ülkemizi takiben Fransa ve Kuzey Makedonya da önümüzdeki haftalarda NCTS Faz 5 sürümüne geçiş yapacaktır.

"TARAFLAR BİLGİLENDİRİLDİ"
Bu kapsamda, ülkemizde NCTS Faz 5 sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmiş, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil olmak üzere tüm tarafların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

NCTS'nin bir önceki sürümü ile kıyaslandığında elektronik mesaj içeriklerinde ve sistemsel yapıda büyük oranda farklı bir yapıya haiz olan Faz 5 sürümündeki köklü yapısal değişiklikler, Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük sistemlerinde de bir kesinti yapılmasını gerektirmiş; söz konusu sistemi kullanan tüm taraflar nezdinde bir uyum ihtiyacı doğurmuştur. Bu geçiş sürecinde, transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemlerinin kullanılması sağlanarak işlemlere devam edilebilmesi mümkün kılınmıştır.

Halihazırda, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük sistemleri ülke genelinde aktif bir şekilde çalışmakta olup, bu süreçte Bakanlığımıza intikal ettirilen hususlar titizlikle ele alınmakta; Ticaret Bakanlığı ekiplerince tüm paydaşlar nezdinde gerek teknik gerekse de idari olarak geniş kapsamlı destek sağlanmaktadır."

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