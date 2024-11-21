Tüketici güveni kasımda geriledi

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 79,8 seviyesine geriledi.

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