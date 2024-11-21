Rekabet Kurulu'ndan Mastercard ve Visa hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı.

Kuruldan yapılan açıklamada "Küresel ölçekte ödeme sistemleri alanında hizmet sunan Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema hizmetleri ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddelerini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulu'nun 24.10.2024 tarihli toplantısında; Türkiye'de ihraç edilen banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların büyük çoğunluğuna sahip olan Mastercard ve Visa'nın; şema hizmetleri pazarında kart ihraç eden teşebbüsler ile kurulu dikey ilişkileri bağlamında fiili münhasırlığa sebebiyet verebilecek şekilde ayrı ayrı geliştirdikleri indirim/teşvik sistemlerinin, tek başına ve/veya birikimli etki doğurarak pazarın rakiplere kapanma riski yaratıp yaratmadığının,

Mastercard'in dijital cüzdan hizmeti pazarında yıkıcı fiyatlama başta olmak üzere rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak nitelikte çeşitli eylemler ile hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının, Visa'nın dijital cüzdan hizmetleri pazarında üye iş yerlerinden oluşan alıcılarına getirdiği rakip sağlayıcılardan hizmet alınmamasına ilişkin rekabet etmeme yükümlülüğünün pazarda doğurduğu muhtemel rekabet karşıtı etkilerin incelenebilmesi amacıyla, nihai olarak Mastercard Incorporated kontrolünde bulunan Mastercard Europe SA, Mastercard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük ile nihai olarak Visa Inc. kontrolünde bulunan Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliği'nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir."