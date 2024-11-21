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Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Türkiye'yi depreme karşı bilinçlendiren isimlerin başında gelen yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, beklenen ve tüm Türkiye'yi tedirgin eden İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Pampal, İstanbul'da 7 ve 7,5 arası büyüklükte bir deprem geleceğini söylerken, "7,2 civarında bir depremin olmasını temenni ediyorum. Bu temenniyle olacak bir şey değil ama üst sınır ve alt sınıra baktığımızda alt sınıra yakın olsa keşke" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 12:20, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:45
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Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Adana Büyükşehir Belediyesi deprem eylem planı çalışmaları kapsamında Adana'da Fay Hatları ve Deprem konulu bir panel gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, panel öncesi İHA'ya dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl meydana gelen ve 50 bini aşkın can kaybının yaşandığı depremlere atıf yapan Prof. Dr. Pampal, Doğu Anadolu Fayı ile Çardak Fayı'nın deprem üretmeye devam ettiğini hatırlattı.

'Daha büyük depremler olabilir'

Süleyman Pampal, "Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman en büyük depremlere kaynaklık eden Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde. Ayrıca Kahramanmaraş'ın ilçeleri, en büyük ikinci depremi üreten Çardak Fayı'nın üzerinde" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti.

* 6 Şubat'ta birisi 7.8, diğeri 7.6 olmak üzere iki büyük deprem yaşandı. Bu faylar kırıldı. Ancak bu fayın çevresinde bu kadar büyük deprem üretmeyecek ancak deprem üretme potansiyeli olan başka faylar var.

* Bu faylar maalesef kırılmaya devam ediyor. Özellikle fayların uç kısmına transfer edilen stres nedeniyle Malatya, Sivas, Adıyaman ve Suriye'de depremler oluyor. Bu depremler olmaya devam edecek. Daha büyüklerini de bekleyebiliriz ancak ne zaman olacağını bilemeyiz.

İstanbul için 7 ve üzeri bir deprem meydana gelebilir!

Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 7 ve üzeri bir depremin meydana geleceğini anlatarak şöyle konuştu:

* 7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz. 7,2 civarında bir depremin olmasını temenni ediyorum. Bu temenniyle olacak bir şey değil ama üst sınır ve alt sınıra baktığımızda alt sınıra yakın olsa keşke.

* İstanbul'un yapı stokunu dikkate aldığımızda sonuç çok kötü olabilir. İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir. Hepimiz kalabiliriz. Onun için de İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana diyerek şehirleri ayırmadan tüm Türkiye'yi depreme hazırlamalıyız.

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