Adalet Bakanı Tunç: Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Dün Meclis'te yaşanan İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerindeki kayyum gerginliğine ilişkin sert tepki gösteren Tunç, "Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz." dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 dava ve 5 soruşturma olduğunu dile getiren Yılmaz Tunç, "Siyaset karalama değildir. Yapıcı siyaset yaparsanız milletten takdir toplarsınız." ifadelerini kullandı.

"Bu soruşturmaları bu kovuşturmaları bahane eden Kılıçdaroğlu yine hakaretlerine devam ediyor." diye konuşan Tunç, "Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır." diye konuştu.