Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları

Cumhuriyet Başsavcılığınca Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, internet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi farklı kategorilerde "sosyal medya fenomeni" olarak adlandırılan kişilerin, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibariyle toplumda etki alanına sahip oldukları ifade edildi. Bazı fenomenlerin sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar ve fotoğraflar üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerle yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Asıl mağdur toplum

İddianamede, yasa dışı bahis suçunun genel ahlaka, topluma, çocukların kumardan korunmasına, devletin verdiği yetkiyle bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşların mali çıkarlarına zarar verdiği kaydedildi.

Her ne kadar hukuki olarak suçtan zarar gören Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olsa da manevi anlamda oluşturduğu olumsuz yansımaların özellikle gençleri kolay para kazanmaya teşvik ettiği, bu nedenle asıl mağdurun toplum olduğu iddianamede vurgulandı.

Erbil'in savcılık ifadesi

Mehmet Ali Erbil, iddianamede yer verilen savcılık ifadesinde, Serdar Ortaç ile kendisini Malta'daki otel açılışına, Barış isimli ortak arkadaşlarının davet ettiğini, burada stand-up tarzında stüdyo hazırlanıp kendilerine yönelik çekim yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Otelin sahibinin kendisine tişört giydirmeye çalıştığını da dile getiren Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim, buna karşı çıktım. Söz konusu yayınlarda 'kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım' şeklinde ifadelerim vardır. Bu videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Biz bu muhabbeti gır gır ortamında gerçekleştirmiştik ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Tişört üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım. Bunun farkında olmadan söz konusu videoda yer aldım. O tip sitelerde ben hayatım boyunca herhangi bir bahis ya da kumar oynamadım. Ben orada misafirdim. Misafir olmam sebebiyle bozmadım. Anı olarak çekilen bir videoydu, yayınlanması adına çekilmemiştim."

3 yıla kadar hapsi ve para cezası öngörülüyor

İddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği dikkate alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın, önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesinin beklenemeyeceği öne sürüldü. Erbil'in Malta'ya giderek, konakladığı ve ağırlandığı dikkate alındığında bu durumun da menfaat kapsamında kaldığına vurgu yapıldı.

Soruşturma konusu videoda ortamın tehdit ve zorlamadan uzak, tamamen güvenli olduğu, tehdit ya da zorlama içeren bir ortamın bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, Erbil'in ifadesi doğru kabul edilse bile, bulunduğu ülkenin kolluk kuvvetlerine gerek olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliğini arayarak yardım isteme imkanı varken, bunu yapmadığı belirtildi. Erbil'in Türkiye'ye giriş yapmasından, savunmasının alındığı tarihe kadar herhangi bir adli müracaatının da bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, toplum tarafından bilinen, tanınan, filmleri, dizileri, televizyon programları ile toplumun her kesimine hitap eden Erbil'in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek, toplumda bu durumu olağan ve sıradan hale getirdiği, bu şekilde de topluma zarar verdiği ileri sürüldü.

Savcılık, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemenin incelemesi sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlanmıştı.

İddianamelere ilişkin asliye ceza mahkemesinin incelemesi sürerken, diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.