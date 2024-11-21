Süper Lig'de 13. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 13:13, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:19
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 KASIM CUMARTESİ
13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün
16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 KASIM PAZAR
13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 KASIM PAZARTESİ
20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen