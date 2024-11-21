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Market poşeti zamlanacak mı?

1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen plastik poşetler, 5 yıldır marketlerde 25 kuruşa satılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, plastik poşetlerin 2025 yılındaki fiyatını istişare etmek için bir araya geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 14:23, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:23
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Market poşeti zamlanacak mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirdi. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini istişare için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla Bakanlıkta Plastik Poşet Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

POŞET ÜRETİM MALİYETİ 1,19 TL'YE ULAŞILDI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki toplantıya, sektör temsilcileri katılarak görüşlerini bildirdi. Bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilirken, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin çoğunluğunun fiyatın artması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Ardından plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

PLASTİK POŞETİN ÜCRETLİ OLMASIYLA NE KAZANILDI?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.

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