Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta sakatlanan Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakada sakatlanan Muçi'nin sağlık durumu hakkında değerlendirme sonucu yayınladı.

23 yaşındaki futbolcu, en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Arnavut futbolcunun sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."