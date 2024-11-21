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19 yaşındaki Fatma'nın organları 4 hastaya umut oldu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşında Fatma Sude Uran'ın organları Konya ve Antalya'daki dört hastaya umut oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 15:32, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:33
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19 yaşındaki Fatma'nın organları 4 hastaya umut oldu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da meydana gelen kazada, Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Sude Uran'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Fatma Sude Uran'ın organları bağışlandı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku ve Organ Nakil Merkezi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Merkezi'nden özel ekipler nakil için Burdur'a geldi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında genç kızın kalbi, karaciğeri ve 2 böbreğinin alınması kararlaştırıldı. Fatma'nın kalbi, karaciğeri ve sağ böbreği Antalya, sol böbreği ise Konya'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

"Kızımın organları inşallah birilerine umut olur"

Organları 4 hastaya umut olan Fatma Sude Uran'ın babası Muhammet Uran,

"İnşallah kızımızın organları birilerine faydalı olur. Allah mekanını cennet eylesin. Hocamız organ bağışı yapmak ister misiniz diye sordu. Biz de yapalım dedik. Antalya'dan bir ekibin geleceğini ve gerekli işlemleri onların yapacağını söyledi. Kalp, karaciğer ve böbreğin biri Antalya'ya diğer böbrek ise Konya'ya gitti. İnşallah birilerine umut olur, faydalı olur. İnşallah kızım birilerine örnek olur. Bizden sonraki vatandaşlarımız da organları böyle bağışlarsa daha faydalı olur" dedi.

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