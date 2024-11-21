O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 16:26, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:28
Antalya Valisi Hulusi Şahin: Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz.