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Hollanda ve İtalya, UCM'nin Netanyahu kararına uyacak

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 23:43, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 23:54
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Hollanda ve İtalya, UCM'nin Netanyahu kararına uyacak

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." dedi.

İtalya, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine uyacak

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyacağını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik İtalya'dan açıklama geldi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'nın Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine uyacağını açıklayarak, Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklayacağını belirtti.

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