Hollanda ve İtalya, UCM'nin Netanyahu kararına uyacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik İtalya'dan açıklama geldi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'nın Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine uyacağını açıklayarak, Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklayacağını belirtti.

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.

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