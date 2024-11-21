Polis memuruna çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçen polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı.
Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Sokağı'nda, Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı Tuncay'a (48), mesai bitiminin ardından evine giderken yolun karşısına geçtiği sırada Enes Ç. (17) yönetimindeki 16 F 9394 plakalı kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru yaralandı, sürücü Enes Ç. ise kamyonetle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tuncay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis memuru Tuncay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Mahmudiye Mahallesi Kutlu Sokağı'nda park halinde bulunan kamyonetin sürücüsü Enes Ç. polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.