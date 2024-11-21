Köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü
Erzincan'da köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki anne öldü, eşi ile 2 çocuğu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 18:15, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 18:43
B.K'nin (35) kullandığı 25 AAT 706 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisindeki köprüden geçtiği sırada demir korkuluklara çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün eşi Hatice K'nin (34) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile çocukları O.K.K (4) ve Ş.K. (1) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.