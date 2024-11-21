Tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öğretmen öldü

Ergeçer'in Adnan Menderes Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

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