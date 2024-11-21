Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milli sporculardan 32 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. 25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında değerlendirilecek. Ardından uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 17-20 Aralık 2024 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun bulunan başvurular onaylanacak.

Atamalar ise 24 Aralık 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 'personel.meb.gov.tr' adresinde duyurulacak. Ataması gerçekleşenler, 7315 sayılı Kanun'a göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlandığı tarihten itibaren göreve başlayabilecek.