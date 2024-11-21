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Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis

Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında mahkeme heyeti, 5 ayrı suçtan toplam 38 yıl 70 ay 106 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 21:22, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 21:56
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Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis

Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Ç. tutuklanmıştı. İddia makamı sanık Ç.'ın 'Cinsel sarkıntılık', 'Cinsel sarkıntılığa teşebbüs', 'Cinsel taciz' suçlardan cezalandırılması yönünde mütalaasını sunmuştu.

Tutuklu sanık Fahri Can Ç., Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında başlayan duruşmada sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini ve beraatını talep etti. Mütalaasını tekrar eden iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşünü açıkladı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Fahri Can Ç. ise, beyanlarının aynı olduğunu, bu sebeple tahliyesi ve beraatını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise sanık hakkında 10 müştekiye karşı 'Zincirleme şekilde cinsel sarkıntılık', 'Cinsel sarkıntılık', 'Cinsel sarkıntılığa teşebbüs', 'Cinsel saldırı' ve 'Zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçlarından toplam 38 yıl 70 ay 106 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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