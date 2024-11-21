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AK Parti ilçe başkanlığına taşlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığının camını parke taşı atarak kıran şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 21:33, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 21:34
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AK Parti ilçe başkanlığına taşlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında bir zanlının, iki kaldırım taşını AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binasının camına atarak kırılmasına neden olduğu olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Eşkalinden, şüphelinin E.Z. (23) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı Başakşehir'deki ikametinde yakaladı. Yapılan aramada, kullanıma hazır uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 telefon ile zanlının saldırı anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ve şişme mont ele geçirildi.

Şüphelinin sorgulamasında "hakaret" suçundan arandığı, "açıktan hırsızlık", "mala zarar verme" ve "yağma"dan geçmiş tarihli kaydının bulunduğu tespit edildi.

İfadesi alınan zanlının, psikiyatri tedavisi gördüğünü, hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiğini ve aşırı alkollü olduğundan olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Yapılan kontrollerde E.Z'nin bu yıl içinde bir hastanenin psikiyatri bölümünde 4 kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli E.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

E.Z, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğince, "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan tutuklandı.

Zanlı E.Z'nin, hakimlikte, olay günü kendisinde olmadığını savunarak, "Kendime zarar vermemek için etrafa zarar verdim. Oranın bir parti binası olduğunun farkında değildim. Siyasi bir amaçla hareket etmedim. Tamamen şans eseri ve kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum. Karşı tarafın zararını karşılamak isterim. Düzeni bozmak gibi bir amacım yoktu. Kasti bir şekilde zarar vermeye çalışmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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