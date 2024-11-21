Özgür Özel: MİT'ten istihbarat desteği istedik

TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Uludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
Uludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Market poşeti zamlanacak mı?
Market poşeti zamlanacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Beren eğitimsiz ellerde öldü
Beren eğitimsiz ellerde öldü
E-ticarete vergi ayarı!
E-ticarete vergi ayarı!
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel: MİT'ten istihbarat desteği istedik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın dün CHP Genel Merkez ziyaretine ilişkin konuştu. Özel, "CHP'nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 22:24, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 22:26
Yazdır
Özgür Özel: MİT'ten istihbarat desteği istedik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın dün CHP Genel Merkezi'ni ziyaretine ilişkin, konuştu. TV100'de gündeme dair soruları yanıtlayan Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dün CHP Genel Merkez'e gelerek sunum yapmasını "tarihi önemde" sözleriyle değerlendirdi. Özel, görüşmenin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

*CHP olarak iktidarın en kuvvetli adayı, son seçimlerin birinci partisiyiz. MİT'in CHP'ye gelip bir sunum yapması ve CHP'nin sorularını yanıtlaması zaten içerikten bağımsız kıymetli bir şey. Bunu önemsiyorum.

*Özel Kalemlerimiz arasında iletişim kuruldu ve bir tarih belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle saat ve giriş çıkışları gizli tutuldu. '12'nci kata gelin, istediğiniz tedbiri alın' dedik. Görüşme öncesinde MİT yetkilileri toplantı salonunda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı, dinleme cihazı taraması yaptı ve salonu koruma altına aldı.

*Bu gizlilik, MİT'in çalışma prensipleri gereği hassasiyetle uygulandı. Saat 11.00'de görüştük ama gün içinde duyurmakta mutabık kaldık.

Görüşme sırasında üç temel konuda sunum yapıldı, PKK, FETÖ ve IŞİD. Sunumlarda ayrıca IŞİD ile bağlantılı diğer İslamcı terör örgütleri hakkında da bilgi verildi. Sunumları üç farklı uzman yaptı, aralarda İbrahim Kalın katkıda bulundu.

*Bu sunumların ardından hazırladığımız 15 soruyu yönelttik. 9 sorumuza yanıt aldık, kalan 6 soruyu ise ayrıntılı şekilde ben tekrar sordum. Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP'nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz.

*Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD'de çok sayıda eyalette CHP'ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya'da da PKK tehlikesi var.

*Onların orada söylediği bir söz, sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli. Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin.

MANSUR YAVAŞ GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

"Mansur Yavaş'ın MİT tarafından takibiyle ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Sizin de buna dair bir açıklamanız olmuştu. Bu konu gündeme geldi mi" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Yok, o konu gündeme gelmedi ama o konuyu daha öncesinde böyle bir çalışmalarının olmadığını, böyle bir görev tanımlarının olmadığını kendileri bana da Mansur Bey'e de iletmişti zaten. O yüzden dün bir daha o konuyu açmadık."

"İSİMLERİ GİZLİ TUTUYORUZ"

Özel, toplantıya kimlerin katıldığı sorusu üzerine, "O isimleri gizli tutuyoruz. Sadece Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke'nin adını verebilirim. Genel başkan yardımcıları bile kimin girdiğini bilmiyor. Onlara da 'Buradan bu isimler çıkarsa bir daha görev vermeyeceğim' dedim. Mahremiyete özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"NAZAR BONCUĞU OLSUN"

Özel, dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan arbedeyi ise şöyle değerlendirdi:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın da partimin milletvekillerinin de o karenin içinde yer almasından mutlu olmadım. Esenyurt Belediyesi'nin önündeki görüntü ne kadar üzücüyse, dünkü görüntü de o kadar üzücü ama bunu böyle bir rövanş gibi görmemek lazım. Keşke ne İçişleri Bakanı ne de bizim arkadaşlarımız o görüntünün içinde olmasalardı. İşin bu kısmına üzüldüm gerçekten. Ayrıca vatandaşın da kavga görmek istemediğini biliyorum. Vatandaş en sert tartışmaları da ister ama itiş kakış görmek istemez. O yüzden bu olay, izlediğimiz yapıcı siyaset anlayışı içinde, etkili muhalefet yapıcı siyaset anlayışı içinde bir nazar boncuğu olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber