'Bir kalpte iki takım yaşayacak'

TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Uludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
Uludağ'daki 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Market poşeti zamlanacak mı?
Market poşeti zamlanacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Yollardaki elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Polis ekibine yapılan saldırıda 13 kişi daha gözaltına alındı
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Yurdun yarısına sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Beren eğitimsiz ellerde öldü
Beren eğitimsiz ellerde öldü
E-ticarete vergi ayarı!
E-ticarete vergi ayarı!
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Bir kalpte iki takım yaşayacak'

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan 9 yaşındaki Yiğit Kurt, İstanbul'a maça giderken kazada hayatını kaybetmişti. Yiğit'in kalbi Ankara'da tedavi gören kalp hastası Fenerbahçeli Muhammed Berat'ı hayata bağladı. Muhammed'in babası "Bundan sonra bir kalpte iki takım yaşayacak" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 23:10, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 23:19
Yazdır
'Bir kalpte iki takım yaşayacak'

Taraftarı olduğu Galatasaray'ın maçını izlemeye giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Yiğit'in kalbi, Fenerbahçeli Muhammed'e umut oldu.

9 yaşındaki Yiğit Kurt, babasıyla 7 Kasım'da İstanbul'da oynayan Galatasaray-Tottenham maçına gidecekti. Baba oğul, Muğla Bodrum'dan yola çıktılar. Araçları Balıkesir'in Susurluk ilçesinde TIR'la çarpıştı. 7 yaşındaki Yiğit Kurt, yaşam mücadelesini kaybetti.

Acılı aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yiğit'in kalbi Ankara'da doğuştan kalp yetmezliği bulunan Muhammed Berat Namlı'ya nakledildi.

Fenerbahçeli Muhammed'in operasyonu başarılı geçti, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. İki aile, Muhammed Berat iyileştikten sonra bir araya gelmeyi planlıyor.

"Oğlumuzun bir ailesi daha oldu"

Muhammed Berat'ın babası Osman Namlı, "Yiğidimiz koyu bir Galatasaraylıymış, benim oğlum Muhammed'im de koyu bir Fenerbahçeli. İnşallah bir kalpte iki takım yaşayacak bundan sonra. Bundan sonra bizim de ayağımızın biri Muğla'da olacak. Çocuğumun bir annesi, bir babası daha oldu. Öğrendim ki en son Yiğit bir Ossimen maskesi demiş babasına. Ben inşallah Muhammed'e Ossimen maskesini alıp, babasının yanına gidip evlat hasretini bir nebze olsun gidermeleri için elimden geleni yapacağım" dedi.

Anne Ayşe Merve Namlı ise "Onlar bize dünyaları verdiler. Yiğit'ime can oldular. Oğlum onların da oğlu bu saatten sonra. Yiğit'in ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Allah'ım onlara sabır versin. Bizim hiç umudumuz yoktu, bize umut oldular" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber