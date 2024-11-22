Dershane bulunan binada çıkan yangında 1 öğretmen öldü

Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
Plastik poşete zam geliyor!
Plastik poşete zam geliyor!
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Market poşeti zamlanacak mı?
Market poşeti zamlanacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dershane bulunan binada çıkan yangında 1 öğretmen öldü

Sivas'ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 07:24, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:49
Yazdır

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cansız bedenine ulaştı.

Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber