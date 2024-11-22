Malazgirt'te uzman çavuş evinde ölü bulundu

İlk bulgular, Mustafa A.'nın silahlı saldırı sonucu vurulmuş olabileceği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Uzman Çavuş Mustafa A.'nın nişanlı ve Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Mustafa A.'nın cansız bedeni evinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen olay inceleme ekipleri, evde detaylı incelemelerde bulundu.

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