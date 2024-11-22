Plastik poşete zam geliyor!

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini istişare için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla Bakanlıkta Plastik Poşet Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonundaki toplantıda sektör temsilcileri görüşlerini bildirdi.

Toplantıda, 1 poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının, plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilirken, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.

Sektör temsilcilerinin çoğunun fiyatın artması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Talepler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Ardından plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

10,6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF



Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019'dan bu yılın temmuz ayına kadar 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali da önlendi.

Ayrıca yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı engellendi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ