Dizilerde bölüm başına 9 şiddet!

Dünyanın 170'den fazla ülkesine ihraç edilen Türk dizilerinin ticari başarısı gündemden düşmüyor. Ancak madalyonun arka yüzünde başka bir tablo var. Negatif alt metinleri tartışma konusu olan Türkiye'de çekilen dizilerin, topluma yaydığı şiddet de bir araştırma ile ortaya kondu. "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" başlıklı araştırma çerçevesinde Türkiye'de 2023-2024 yayın sezonunda televizyon ve dijital mecralarda yayınlanmış en çok seyredilen 14 dizi masaya yatırıldı.

KADEM'in yaptırdığı ve dün Sepetçiler Kasrı'ndaki basın toplantısıyla neticeleri duyurulan incelemeye mevzu olan dizilerde 3 bin 13 adet kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildi. İncelenen bölüm ve şiddet sahnesi sayıları dikkate alındığında dijital platformlarda bir bölümde kadına yönelik ortalama yedi şiddet sahnesi görülürken, TV dizilerinde kadına yönelik ortalama dokuz şiddet sahnesi düştü.

KIZIL GONCALAR İLK SIRADA



Ele alınan TV dizileri arasında kadına yönelik şiddette bölüm başına 21 sahne ile "Kızıl Goncalar" ilk sırayı çekti. Onu 20 sahne ile "İnci Taneleri" ve 17 sahneyle "Yalı Çapkını" takip etti. Tespit edilen kadına yönelik şiddet sahneleri şiddetin türüne göre kategorize edildiği zaman %51'le psikolojik şiddet ilk sırada yer aldı.

SINIRLI ARAŞTIRMA



Ancak KADEM'in dizi araştırması sadece kadına yönelik şiddetle sınırlı kaldı. Erkeklere ve hayvanlara yapılan şiddete temas edilmeyen araştırmayla toplumsal şiddetin sadece bir kısmı ortaya konabildi.

MURAT ÖZTEKİN