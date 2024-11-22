Chery Samsun'a yakın: Yılbaşına kadar karar verilecek

Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
Plastik poşete zam geliyor!
Plastik poşete zam geliyor!
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Market poşeti zamlanacak mı?
Market poşeti zamlanacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
MSB'den teğmenlerin disipline sevkine ilişkin açıklama
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Prof.Dr. Pampal'dan 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
KPSS soru iptalinden dolayı, TÜİK personel alımını iptal etti
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi?
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
AYM'den pasaport kararı: İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi iptal edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Chery Samsun'a yakın: Yılbaşına kadar karar verilecek

Türkiye'ye yatırım planlayan Çinli otomotiv devi Chery'nin fabrika için liman kenti Samsun'u seçeceği belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli yatırımcının kararını ocak ayına kadar verebileceğini kaydetti. Kacır, yatırımlara izin çıkmazsa, firmaların Polonya, Letonya gibi ülkelere kaçacağını ifade etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 08:13, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 07:50
Yazdır
Chery Samsun'a yakın: Yılbaşına kadar karar verilecek

AK Parti'de istişare toplantıları son sürat devam ediyor. Önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti'de milletvekilleri ve genel merkez yönetimi ile buluştu. Toplantıda Kacır, Türkiye'ye yeni bir Çinli araç firmasının yatırım yapmak istediği müjdesini verdi.

ÇİNLİLER TÜRKİYE'NİN KUZEYİNİ KEŞFEDİYOR

Toplantıda ocak ayına kadar yatırım kararının verileceği belirtilirken, yatırımın limanı olan bir kente yapılmasının yüksek olasılık olduğu vurgulandı. Kulislerde Çinli şirketin Türkiye'nin kuzeyinde bir kentte yatırım yapacağı konuşulurken, bazı parti kaynakları ise firmanın Çinli dev şirket Chery, yatırım yapılacak kentin ise Samsun olduğunu iddia etti.

YATIRIMCI GELMEZSE PAZAR OLARAK KALIRIZ

Kacır'ın toplantıda, "Yerli araç üretimimiz varken, Çinli araç firmaları neden ülkeye sokuluyor" eleştirilerine de cevap verdiği ifade edildi. Kacır, bu görüşe katılmadığını, yatırımlara izin verilmezse, firmaların Polonya, Letonya gibi ülkelere kaçacağını ve Türkiye'nin yine pazar olarak kalacağını kaydetti. Ayrıca Kacır, Togg'un kısa bir sürede 40 bin araç piyasaya sürdüğünü, bu rakamlara Tesla'nın bile 4-5 yılda ulaştığına dikkat çekti. Türkiye'nin İHA üretiminde dünyada bir numara olduğunu söyleyen Kacır, güneş paneli, ticari araçlar ve beyaz eşya üretiminde ise Avrupa'da bir numara olduğuna dikkat çekti.

Resul Ekrem Şahan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber