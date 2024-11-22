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2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'

Pandemi sonrası kurye sektöründeki büyümeyle ivmelenen motosiklet pazarı, yüksek enflasyon nedeniyle otomobile erişemeyenlerin de yönelmesiyle, 10 aylık satışta milyon barajını geçti. MOTED Başkanı Başarı Erbaş, "Türkiye hızlı ve emin adımlarla motosiklet üretim üssü olmaya doğru ilerliyor. Yapılan yatırımlar da bu yönde hızlandı. Geçen yıllarda sadece 'yatırım düşünüyoruz' diyen markalar vardı." dedi.

Haber Giriş : 22 Kasım 2024 08:32, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 08:34
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2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'

Pandemi sonrası kurye sektöründeki büyümeyle ivmelenen motosiklet pazarı, yüksek enflasyon nedeniyle otomobile erişemeyenlerin de tercihi olunca, 1 milyon adetlik satış rekoru iki tekerle geldi. Ekimde yıllık yüzde 31 artışla yaklaşık 106 bin adet motosiklet satılırken, 10 ayın sonunda satışlar 1 milyon 38 binin üzerine çıktı. Artık Türkiye'de en fazla satılan taşıt aracı otomobil değil, motosiklet.

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin (MOTED) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 170 bin 857 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motosiklet yüzde 50'ye yakın pay alarak en çok satılan araç türü oldu.

EKONOMİ'den Aysel Yücel'e konuşan MOTED Başkanı Başarı Erbaş, hedeflerini revize ettiklerini belirterek, motosiklet satışlarının yıl sonunda 1 milyon 300 bine ulaşmasını öngördüklerini açıkladı. Erbaş, büyüyen pazarın yeri ve yabancı motosiklet üreticilerinin Türkiye'ye yatırım iştahını attırdığını vurgulayarak, "Türkiye hızlı ve emin adımlarla motosiklet üretim üssü olmaya doğru ilerliyor. Yapılan yatırımlar da bu yönde hızlandı. Geçen yıllarda sadece 'yatırım düşünüyoruz' diyen markalar vardı. Bu yıl artık icraata geçen ve yatırım yapan marka sayısı 10'un üzerinde" diye konuştu. Kibar Holding, Honda, Doğan Trend Otomotiv ve Habaş Türkiye'de motosiklet yatırımı planlayan gruplar arasında bulunuyor.

Son 3 yılda toplamda 2,4 milyon adedin üzerinde motosiklet satışı gerçekleştiğini ifade eden Erbaş, "Artık motosikletlerin trafikte hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Motosikletlerin trafikte rahat seyiredebilmeleri için çalışmalara hız vermeliyiz. Aksi takdirde hızlı büyüme sonrası kazaların artması ve trafik kaosu gibi sorunlar yaşayabiliriz. Belirli konularda kamuoyu bilgilendirmeleri, trafik eğitiminler ve trafik uygulamaları yeniden gözden geçirilmeli" diye konuştu.

Başrı Erbaş, motosikletlerin trafikte rahat seyredebilmeleri ve olası kazaların önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
- Hız kuralları düzenlenmeli,
- Kıyafet yönetmeliği çıkarılmalı,
- ?Motosiklet kullanımını meslek haline getirmiş kişilere yönelik mesleki yaptırımlar getirilmeli,
- Şerit paylaşma ve kırmızı ışıkta motosikletler için öncelikli alanlar açma, şehir ve karayolu tabelaları gibi karayolları ve belediyelerin sorumlu olduğu yolların yeniden tasarlanmalı,
- ?Motosikletlerin otoyol ve otobanlarda hız limitleri otomobil ile aynı seviyeye getirilmeli,
- ?Motosikletlerin öncelikleri ve trafikteki yeri ile ilgili bilgilendirmeleri artırılmalı,
- Motosiklet park alanlarını yaygınlaştırılması gibi çalışmalara hız verilmeli.

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