Dolar 34,59 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 34,4862'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09,40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 34,5920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL bir önceki kapanışın hemen üzerinde 36,2490'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 43,4730'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 107,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

Bugün gözler dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilere çevrilirken, verilerden alınacak sinyallerin merkez bankalarının gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. PPK karar metninde, "Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." denildi.

Böylece, Merkez Bankası politika faizini sekizinci toplantıda da değiştirmemiş oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da büyüme ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 107 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.