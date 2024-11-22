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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 yükselerek 9.468,38 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 13:13, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:13
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,61 puan artışla 9.468,38 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 60,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,84, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, bugün dünya genelindeki yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.550 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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