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Doğuştan yemek borusu olmayan bebek sağlığına kavuştu

Doğuştan yemek borusu olmayan bebek yaşamının 12. saatinde yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 10:30, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:51
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Doğuştan yemek borusu olmayan bebek sağlığına kavuştu

Hastaneye Bingöl'den başvuran ailenin yeni doğan bebeklerinde yemek borusu olmadığı tespit edildi. Yapılan detaylı tetkiklerin ardından yaşamının henüz 12. saatinde ameliyat edilen bebeğe hastanenin Çocuk Cerrahi Kliniği'nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından yemek borusu yapıldı. Ameliyattan sonra Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen bebeğin ağızdan beslenmesine başlandı. Artık annesini emebilen ve sağlıklı bir şekilde beslenebilen bebek şifa ile taburcu edildi.

Hastalarına yaşamının 12. saatinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz "Bu hastamız 35 haftalık 1.800 g olarak doğmuştu. Anne karnındayken kadın doğum kliniği tarafından takipteydi. Çocuğun yemek borusunun olmaması şüphesi vardı. Hastanede doğduktan sonra hastamız yeni doğan yoğun bakıma alınıyor. Yeni doğan yoğun bakımda yapılan muayenede hastamızın yemek borusunun olmadığı tanımlanıyor. Bize haber verildi. Biz tabi hastamızın ameliyat hazırlıklarına başladık. 12. saatinde çok güzel bir cerrahi yaptık. Hastamızdaki yemek borusu olmama tipi klasik tip idi. Bu hastalığın en sık görülen, yüzde 87 oranında görünen proximal atrezi yani yemek borusunun üst yüzünün kapalı olması alt ucunun da nefes borusuna bağlantılı olması şeklindeydi. Biz hastamızın ameliyatta alt ucunu nefes borusundan ayrıldıktan sonra kör sonlanan üst ucuyla birleştirip ameliyatını tamamladık. Yani bu sevincin hiçbir karşılığı olamaz. Bu bebek normal bebekler gibi büyüyecek. Aslında doğarken yemek borusu yoktu bu yüzden beslenemiyordu. Bebeğimizi şu anda besliyoruz, annesi besliyor. Büyüyecek, bize kontrole gelecek ve biz onun büyüdüğünü göreceğiz. Normal bir birey olarak yaşayacak. Biz de bu durumdan büyük zevk alacağız" dedi.

Özefagus atrezisi yenidoğan döneminin nadir görülen acil cerrahi patolojilerinden biri olduğunu dile getiren Neonatoloji Uzmanı Dr.Meral Alagöz, "Özefagus atrezisi yenidoğan döneminin nadir görülen acil cerrahi patolojilerinden biridir. Bizim bu bebeğimizin de intrauterin dönemde özefagus atrezisi şüphesi olmuştu. 35 hafta 1.800 g olan ve bebeğimizin doğumdan hemen sonra ilk saatleri içerisinde özefagus atrezisi tanısı kesinleştirildi. Cerrahi prosedürleri pre-op olarak tamamlandı. Yaklaşık 12. saatinde cerrahiye hazır hale geldi ve bebeğimiz çok güzel bir cerrahi süreç yaşadı. Dr. Fikret Bey'in bu anlamda çok ciddi katkısı oldu." şeklinde konuştu.

Minik bebeğin takiplerini yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlkay Evrim Özden, "Bebeğimiz özefagus atrezisi tanısıyla yaşamının on ikinci saatinde çocuk cerrahımız tarafından ameliyat edildi. Ameliyattan sonra bebeğimizi yenidoğan yoğun bakım servisine devraldık. Yaşamının 10. gününde beslemeye başladık. Kademeli olarak göğüs tüpünü çektik. Bebeğimizi solunum cihazından çıkardık. İkinci haftası itibariyle güzel beslenen hastamız bugün yaşamının üçüncü haftasında annesini emiyor. Komplikasyonsuz bir şekilde ameliyatı tamamlanan hastamızın taburculuğunu planlıyoruz. Yenidoğan ekibine teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dilerim" diye konuştu.

Bebeklerinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluklarını dile getiren baba Umut Tanas da "Başta doktorlarımız Fikret hoca, Meral hocam ve İlkay hocama çok teşekkür ederim. Özellikle yoğun bakımda çalışan hemşirelerin ilgisinden dolayı onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bayağı bir ilgilendiler, her sorduğumuzda net bir şekilde bize cevap verdiler. İçimiz bayağı rahat buradan ayrılıyoruz. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin eline ve emeğine sağlık" dedi

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