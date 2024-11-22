MEB'den ilkokul birinci sınıf öğrencileri için etkinlik fasikülü
MEB'den ilkokul birinci sınıf öğrencileri için etkinlik fasikülü
Hatalı park tartışmasında 'silecek kaldırmaya' hapis cezası
Hatalı park tartışmasında 'silecek kaldırmaya' hapis cezası
KPDK 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' temasıyla toplanıyor
KPDK 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' temasıyla toplanıyor
Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha aldı
Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha aldı
Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor
Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor
Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenlemenin merak edilenleri
Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenlemenin merak edilenleri
Sosyal yardıma yeni model!
Sosyal yardıma yeni model!
YDS/2 sınav sonuçları açıklandı
YDS/2 sınav sonuçları açıklandı
Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
Plastik poşete zam geliyor!
Plastik poşete zam geliyor!
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 488 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 11:45, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:47
Yazdır
Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,8 milyon, banka kartı sayısı 193,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon oldu.

Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 12'lik, banka kartı sayısında yüzde 4'lük, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 28'lik artış yaşandı. Ekimde toplam kart sayısı ise 430,4 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam ödeme tutarı da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 488 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 252,6 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 204,8 milyar lirasında banka kartları, 30,6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ekimde, önceki yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 49, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 97 oldu.

- Kartlı alışveriş sayısı yıllık bazda yüzde 12 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan ödeme sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,63 milyar oldu. Sayısal olarak kartlı ödemelerin 924 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 575,5 milyonunda banka kartları, 127,7 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Ödeme sayısındaki büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre, kredi kartlarında yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 5, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme sayısında yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 432,1 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 236,5 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Temassız ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 472,6 milyar lira oldu. Ekim ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleştirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber