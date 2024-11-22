Boğazına şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti

MEB'den ilkokul birinci sınıf öğrencileri için etkinlik fasikülü
MEB'den ilkokul birinci sınıf öğrencileri için etkinlik fasikülü
Hatalı park tartışmasında 'silecek kaldırmaya' hapis cezası
Hatalı park tartışmasında 'silecek kaldırmaya' hapis cezası
KPDK 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' temasıyla toplanıyor
KPDK 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği' temasıyla toplanıyor
Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha aldı
Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha aldı
Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor
Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor
Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenlemenin merak edilenleri
Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenlemenin merak edilenleri
Sosyal yardıma yeni model!
Sosyal yardıma yeni model!
YDS/2 sınav sonuçları açıklandı
YDS/2 sınav sonuçları açıklandı
Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
Plastik poşete zam geliyor!
Plastik poşete zam geliyor!
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
Ana sayfaHaberler Yaşam

Boğazına şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti

boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmenin "Heimlich manevrası" ile kurtarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 12:00, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:02
Yazdır
Boğazına şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti

Silvan ilçesi Mehmet Adil Keopolu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi M.Y'nin boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamadığı fark edildi. Arkadaşları tarafından koridora çıkartılan M.Y'ye, ilk müdahaleyi öğretmenlerden Özgür Geçmez tarafından Heimlich manevrası uygulandı.

M.Y., müdahale ile nefes almaya başladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber