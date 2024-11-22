Boğazına şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti

Silvan ilçesi Mehmet Adil Keopolu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi M.Y'nin boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamadığı fark edildi. Arkadaşları tarafından koridora çıkartılan M.Y'ye, ilk müdahaleyi öğretmenlerden Özgür Geçmez tarafından Heimlich manevrası uygulandı.

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