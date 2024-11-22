Bakan Ersoy: 258 milyon lira ödenekle 355 cemevinin talepleri karşılandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunda, toplumda kütüphane kullanımı ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla ülke genelinde 1300 modern kütüphane ile hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Kütüphanecilik alanındaki yatırımlarla bu yılın ilk 6 ayı itibarıyla kitap varlığının 24,8 milyona, üye sayısının 6,4 milyon kişiye ve kapalı kullanım alanının yaklaşık 700 bin metrekareye ulaştığını; böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerlerine ulaşıldığını aktaran Ersoy, aynı dönemde 19,4 milyonu aşan kütüphane kullanıcı sayısıyla 2024'ün yeni bir rekorla kapanacağını gösterdiğine işaret etti.

Kapadokya Bölgesi'nde benzersiz tarihi, kültürel ve doğal değerleri koruyarak, bunların gelecek kuşaklara aktarılmalarını sağlamak ve bölgenin dünyadaki tanınırlığını artırmak için aralıksız çalıştıklarını anlatan Ersoy, "Kapadokya Alanı'nda, Başkanlığımız kurulmadan, 2019 yılı ve öncesinde, tarihi ve kültürel dokuya zarar veren 300, Başkanlığımız kurulduktan sonra 854 olmak üzere toplam 1154 izinsiz ve kaçak yapı kaldırılmıştır. Kapadokya sahasında, bugüne kadar tespit edilemeyen, doğal ve kültürel 211 taşınmaz tescil edilerek koruma altına alındı." diye konuştu.

Bölge için önemli bir yol haritası oluşturacak Nevşehir İli Turizm Master Planı'nı yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını belirten Ersoy, Uludağ için de hayati önem taşıyan, korunması ve geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları karşılayacak çalışmalara başladıklarını, bu çalışmanın 2025 yılı son çeyreğinde bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

- "829 cemevinin aydınlatma gideri Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır"

Ersoy, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, cemevlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılarak cemevlerine destek verilmesi, sosyo-kültürel, bilimsel ve eğitsel faaliyetler ile yayın ve yurt dışına yönelik faaliyetler yürütüldüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca 258 milyon lira ödenekle 355 cemevimizin bakım-onarım ve tefrişat talepleri karşılanmıştır. Cemevlerinin fiziki kapasitesinin artırılması kapsamında deprem bölgesine öncelik verilmiş ve bu bölgede bulunan 97 cemevinin talepleri karşılanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile deprem bölgesinde 13 yeni cemevinin yapılması için altyapı çalışmaları tamamlandı. Bakanlığımız 2024 yılı içinde sosyal, kültürel, bilimsel ve eğitsel faaliyetler kapsamında toplam 72 etkinlik hayata geçirmiş, bu süreçte 176 sivil toplum kuruluşu ve cemevinin faaliyetlerine katkı vermiştir. Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bugün itibarıyla toplam 829 cemevinin aydınlatma gideri Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi de kurduk."

- "Devlet Tiyatroları, tarihinin rekor seyirci sayısına ulaştı"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Devlet Tiyatrolarının seyirci sayısının, yüzde 66 artışla 2,2 milyona yükseldiğine, böylece kurumun 75 yıllık tarihinde rekor seyirci sayısına ulaştığına işaret etti.

Ersoy, "2023-2024 tiyatro sezonunda 105'i yerli, 119'u çeviri olmak üzere toplam 224 oyun sergilenmiş olup 6 bin 152 temsil ile 737 turne gerçekleştirilmiştir. Türk tiyatro sanatını ve edebiyatını uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla 12 ülkede toplam 26 temsil verilmiş, bu alanda yüzde 117'lik bir artış olmuştur." dedi.

Türk tiyatrosunun daha da gelişmesi için verdikleri destekleri devlet kurumlarıyla sınırlamadıklarını, özel tiyatrolara da çok ciddi rakamlarla desteklediklerini anlatan Ersoy, 2024-2025 sanat sezonu için destek başvurularını aldıklarını ve 374 özel tiyatroya destek sağladıklarını söyledi. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 sanat sezonunda 1009 temsil gerçekleştirildi, 614 bin seyirciye ve yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Bir önceki sanat sezonuyla kıyaslandığında, temsil sayısında yüzde 39'luk, seyirci sayısında ise yüzde 63'lük bir artış sağlanmıştır. 2023-2024 sanat sezonunda çocuklara yönelik 69'u eğitim olmak üzere 246 etkinlik gerçekleştirilmiş; yaklaşık 75 bin izleyiciye ulaşılmıştır. 2023-2024 sanat sezonunda, opera ve bale festivalleri kapsamında yüzde 144'lük bir artışla 56 temsil gerçekleştirilmiş; seyirci sayısında yüzde 91'lik bir artış sağlanarak yaklaşık 76 bin sanatseverle buluşulmuştur."

Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu bale ve operayla bütünleştirmek adına 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali düzenlendiğini belirten Bakan Ersoy, "Festivalin ilk döneminde Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehirde 14 temsil sunulacak. Bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerden oluşan 13 farklı eserle sanatseverlerle buluşacak." diye konuştu.

- Sinema alanındaki destekler 374 milyon liraya yükseltildi

Sinema sektörünü desteklemek amacıyla 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, uzun metrajlı sinema filmi, belgesel yapımı, senaryo yazımı, kısa film yapımı ve animasyon film yapımından oluşan toplam 156 projeye yaklaşık 257 milyon lira destek verdiklerini anlatan Ersoy, sinemaya giden izleyici sayısını artırmayı amaçlayan "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında 108 sinema salonu işletmesini desteklediklerini kaydetti.

Ersoy, "Sinema alanındaki desteklerimizi, 374 milyon lira gibi rekor bir seviyeye yükseltmiş olduk. Bakanlığımızın desteğiyle üretilen sinema filmleri 2024 yılında da ulusal film festivallerinin yanı sıra önemli uluslararası film festivallerinde yer almış, Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde, sadece bu yıl gerçekleştirilen 380 etkinlikte 785 binden fazla sanatseverin ağırladığını dile getiren Ersoy, söz konusu mekanda, 29 Ekim 2021'den bugüne kadar ise 2 milyon 745 bin sanatseverin katılım gösterdiği toplam 3 bin 347 etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Ersoy, "CSO Ada Ankara'da, 2024 yılında 132 etkinlikte 132 bin 395 sanatsever ağırlanmış, açıldığı günden bugüne toplamda 1 bin 500'den fazla etkinlik gerçekleştirilerek 1,5 milyondan fazla sanatsevere ulaşılmıştır." dedi.

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca 1814 öğrenciye burs sağlandı

Bakan Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuyla ilgili TBMM'de yaptığı konuşmasında işaret ettiği "milli bir akademiye dönüşme" ana hedefi doğrultusunda, inşaatı bu yıl tamamlanan "Yüksek Kurum Yerleşkesi"nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni öncesi gerçekleştirildiğini söyledi.

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi'ni bünyesinde toplayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca bu yıl 120 bilimsel etkinlik gerçekleştirildiğini, 35 proje yürütüldüğünü, 224 eser yayımlandığını, 107 bin 795 eserin ücretsiz dağıtıldığını ve 1814 öğrenciye de burs sağlandığını anlatan Ersoy, "Bakanlığımıza tahsis edilen 2023 yılı bütçesi, Bakanlığımız politika ve hedefleri doğrultusunda, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmıştır. 2025 yılı bütçemiz bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 53 milyar 202 milyon 392 bin lira olarak öngörülmektedir." diye konuştu.