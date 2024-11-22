Polis ekibine silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, bu kişilerin polis olduğunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

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