Müezzin ve cemaati camiye sokmayan eli bıçaklı şahıs, cemaat tarafından taşla kovalandı

dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, Demirgül Camii'ne girdi. Elinde bıçak bulunan şahıs, içerideki müezzini dışarıya çıkarmak istedi. Müezzin dışarı çıkmak istemeyince şahıs cami kapısındaki camı kırdı. Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yaralandı. Camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaat polisi aradı. Cemaat polisin gelmesini beklerken, omuzunda çantası bulunan şahıs, camiden çıkarak uzaklaşmak istedi. Cemaat yakalamak isteyince cebinden bıçak çıkaran şahıs kaçmaya başladı.

2 kilometre taşlayarak kovaladılar

Yaklaşık 2 kilometre boyunca cemaat ve madde bağımlısı birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, bazı cemaat elinde sopa, çekçek ve sapı ile kovalamacayı sürdürdü. Bir ara apartman bahçesine giren şahıs, apartmanın dış kapısını tekmeleyerek içeri girmek istedi. Bunu gören cemaat apartman sakinlerine seslenerek kapıyı açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İnatçı cemaatten kaçamayacağını anlayınca polis otosuna sığındı

Kovalamaca, ara sokaklarda sürerken, inatçı cemaatten daha fazla kaçamayacağını anlayan madde bağımlısı, sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurarak kendisi arka koltuğa attı. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken, şahıs elindeki bıçağı araçtan dışarıya attı.

Bir vatandaş kendilerini dakikalarca koşturan şahsa tekme attı, polis olası linç girişimine karşı adamı polis aracına geri koydu. Polis camide çalışma başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.