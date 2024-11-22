2024 ALES/3 sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunlarının katılım sağladığı ALES/3 geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Yılın son ALES sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.