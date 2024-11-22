İstanbul'da alkol ve sigara satışına kamera zorunluluğu

İstanbul'daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını kurma zorunluluğu getirildi. Uygulama 1 Ocak itibarıyla resmen devreye alınacak.

Yeni düzenlemeye göre kameralar satış alanı, giriş/çıkış noktaları ve otoparkı kaydedecek şekilde yerleştirilecek. Yüz tanıma teknolojisine uygun olması gerekecek.

Sistem, 7/24 kesintisiz kayıt yapacak ve görüntüler en az 30 gün süreyle saklanacak. Kamerasını kurmayan işyerlerine ceza uygulanacak.

Kameraların yeterli çözünürlükte ve karanlık ortamda kayıt yapabilmesi gerekecek.

Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu'nun emre aykırı davranış maddesinden ceza verilecek.