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Jake Paul ve Mike Tyson bokstan men edildi!

Jake Paul'un, 58 yaşındaki boksör Mike Tyson'a karşı tartışmalı galibiyetinin ardından Teksas'taki maç kuralları nedeniyle her iki boksöre de 24 gün boyunca müsabakalardan men cezası verildi.

Haber Giriş : 22 Kasım 2024 15:36, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:56
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Jake Paul ve Mike Tyson 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 08.00'de Teksas'ta yaptıkları tartışmalı maçın ardından resmi olarak boks müsabakalarından men edildiler.

Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı dövüşçülerin her raunt için üç gün dinlenmesi gerektiğini belirten bir kurala sahip.

AT&T Stadyumundaki dövüş tam sekiz raunt sürdü, bu da her iki boksörün de 24 gün boyunca boks müsabakalarından men edildikleri anlamına geliyor. YouTuber'lıktan boksörlüğe geçiş yapan Paul, 58 yaşındaki rakibine karşı oybirliğiyle galibiyet elde etti.

27 yaşındaki sosyal medya yıldızı, kendisinden 31 yaş büyük olan Tyson'la yaptığı dövüş boyunca kontrolü elinde tuttu ve boks maçının ardından onu kendi isteğiyle nakavt etmediğini açıkladı.

"YORULDUĞUNU GÖRÜNCE ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Paul, efsanevi rakibinin maç sırasında yorulduğunu gördükten sonra yumruklarını çektiğini de itiraf etti.

YouTuber, "Yorulduğunu gördükten sonra ona çok fazla zarar vermek istemedim, ancak taraftarların iyi bir deneyim yaşamasını istedim. Ama öyle bir nokta vardı ki, vurulmadığım zaman saldırganlığım ve şiddetim kayboluyordu." dedi.

PAUL 40 MİLYON DOLAR KAZANDI

Paul'un Tyson'la dövüşünden 40 milyon dolar kazandığı söylenirken, Iron Mike'a Arlington, Teksas'taki maç için yaklaşık 20 milyon dolar ödendiği söyleniyor.

Boks müsabakasını ortalama 60 milyon kişi canlı olarak izlerken, tek seferde 65 milyon sporsever takip etti.

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