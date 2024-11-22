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Bütçe görüşmelerinde takvim değişti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu takviminde değişikliğe gidildi. Milli Savunma Bakanlığının bütçe görüşmeleri bir gün ertelenerek 26 Kasım'a alındı. 25 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 15:56, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:58
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Bütçe görüşmelerinde takvim değişti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu takviminde değişikliğe gidildi. Milli Savunma Bakanlığının bütçe görüşmeleri bir gün ertelenerek 26 Kasım'a alındı. 25 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun takvimine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri 25 Kasım'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri ise 26 Kasım'da görüşülecekti. Takvimdeki değişiklik sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 26 Kasım'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 25 Kasım'da komisyonda bakanlıklarının bütçesini sunacağı öğrenildi.

Teğmenler dosyası 25 Kasım'da

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenin ardından yeni mezun teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmış ve kılıç çatarak and içmişti. Milli Savunma Bakanı Güler, bu seremoninin ardından disiplinsizlik gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin dosyasının kurulda 25 Kasım'da görüşüleceğini açıklamıştı.

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