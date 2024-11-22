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Erdoğan: Şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe ilişkin CHP'yi eleştirerek "Komisyon basarak komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin bir yanılgı içindedir. Biz şehir eşkıyalığına boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 16:04, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:07
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Erdoğan: Şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nden düzenlenen "Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu"nda konuştu.

CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi

CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi. Bizi çarşıya pazara davet ediyorlar. Biz çarşıdan pazardan gelirken siz gidiyordunuz. Biz siyasi parti olarak çarşıda pazarda muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde zaten varız. CHP Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini neden bir kere ziyaret edemedi? Akkuyu Santralimizin ne işe yaradığından acaba Sayın Özel'in haberi var mı? Sayın Özgür Özel önce kendisi Türkiye'nin enerji yatırımlarını tanısın buraları ziyaret etsin.

"Komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler..."
Gazi Meclisimizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerin, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Komisyon basarak komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin bir yanılgı içindedir. Biz şehir eşkıyalığına boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz.

CHP'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ittifak, CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir. CHP'nin bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum."

Ne olmuştu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirmişti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalışmıştı. Bu sırada itişmeler yaşanmıştı. CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etmişti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşanmıştı.

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