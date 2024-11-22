Sıla bebek davasında iddianame hazırlandı: Annesi cezaevinde intihar girişiminde bulunmuş

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet sonucu kaldırıldığı hastanede 30 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin iddianame hazırlandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Teyze Elif A.'nın avukatı Ahmet Berksoy, "Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu soruşturma kapsamında fezleke düzenlendi. Fezleke kapsamında da iddianame hazırlandı. Dosyanın tüm şüphelileri artık ağır ceza mahkemesinde sanık sıfatıyla yargılanacak. Sıla bebek yoğun bakım ünitesinde uzun bir süre yaşam mücadelesi verdi ve bunun sonucunda da hayatını kaybetti. Bu durumu üzülerek ifade ediyorum." dedi.

Teyze ve dede adına bu süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Berksoy, "Elif Akyüz teyzenin nisan ayında açmış olduğu bir dava vardı, Sıla bebek ve ablası A.S.Y. bebek için vasilik temsilciğini almak adına. Önümüzdeki ay aile mahkemesinde Sıla bebeğin ve A.S.Y'nin velayetleri için karar verilecek. Halihazırda A. bebeğin velayeti geçici süreli de olsa teyze ve dedeye verilmiş durumda. Dosyadaki tutukluluk durumu anne ve iki suça sürüklenen çocuk için devam ediyor. Aynı zamanda diğer yaşı büyük fail adına da devam etmekte." diye konuştu.

ANNESİ İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Avukat Berksoy, Sıla bebeğin tutuklu bulunan annesinin geçtiğimiz haftalarda başka bir hükümlü aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade ederek, "'Çocuğumun vefatından dolayı bir travma yaşıyorum' dedi. Aynı zamanda sonradan haberimiz oldu, cezaevi içerisinde kendisini bir yaralama kastıyla hayati tehlike yönünde bir girişimi olmuş. Kollarına ve bileklerine kesici bir iğne ile zarar vermek suretiyle girişimi olmuş. Ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik bir hücrede kalacağı şekilde gözetim altına alındı. Kendisinin konuyla ilgili söylemek istedikleri, ifade etmek istediği hususlar olduğunu söyleyerek ziyaret etmemi istedi. Ben tabii ki bu ziyareti kabul etmedim." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz ağustos ayında annesi Bakiye Y. tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne getirilen Sıla bebeğin vücudunda bulunan morluklar nedeniyle darp iddiası ile başlayan soruşturmada, 2 yaşındaki bebeğin fiziksel şiddet ve cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti. 30 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sıla bebek, 7 Ekim tarihinde hayatını kaybetmişti.