Bakanlıkltan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadeleye tüm gücüyle devam ediyor.

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