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4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 16:31, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:36
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4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadeleye tüm gücüyle devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıkltan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

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