Otomobiliyle çocuğa çarparak yaralayan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

M.A, otomobilden inerek yakınlarıyla birlikte yaralı çocuğu aracına alıp Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, daha sonra kaçmıştı.

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