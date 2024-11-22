Şerzan Kurt davasının sanığı emekli polis memurunun yargılanması tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Muğla'da 14 yıl önce üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un ölümüne ilişkin Eskişehir'de görülen davada 4'üncü kez yargılanan emekli polis memuru 5 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gültekin Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Şahin, 6,5 yıl tutuklu kaldığını belirterek, halen adli kontrol tedbirlerinin devam ettiğini anlattı.

Şahin, bu dosya yüzünden mesleğini erken bıraktığını öne sürerek, can güvenliği kaygısı nedeniyle silahının iadesi ile beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutuklulukta geçen günlerin mahsubuna karar verdi.

- "Biz de üzgünüz çünkü bir aile genç bir evladını yitirdi"

Sanığın avukatı Erol Halka, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen cezanın yüksek olduğunu savundu.

Halka, 14 yıldan beri süren hukuk mücadelesinin sonuna geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Müvekkilim emekli polis memuru, 14 yıl boyunca yargılandı. Bizim başından beri iddia ettiğimiz şey Şerzan Kurt'un katillerinin dışarıda dolaşma keyfiyetiydi çünkü benim müvekkilim tüm safahat incelendiğinde görülecektir ki bu suçu işlemedi. Süreçler esnasında heyetler değişti. Biz de üzgünüz çünkü bir aile genç bir evladını yitirdi. Keşke gerçek faillere ulaşılmış olsaydı. En nihayetinde Ceza Genel Kurulundan gelen karar, bugün Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde sonuçlandı. Gelinen nokta itibarıyla neticede 'kasıt olmaksızın insan öldürülmesi' suçundan dolayı müvekkilime hapis cezası verildi."

Sanık Gültekin Şahin ise avukatının söylediklerine katıldığını dile getirerek, "Baştan beri söylediğimiz gibi bizim bu davayla bir bağımız yoktu. Adalet tam tecelli etmese de birazcık teselli etti. Yine de hak ettiğimiz karar bu değildi. Beraatime karar verilmesi gerekiyordu." dedi.

- Olay

Muğla'da kız öğrenciye laf atma tartışmasıyla 11 Mayıs 2010 gecesi başlayan, karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasıyla sabaha kadar süren olaylarda ağır yaralanan Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Şerzan Kurt, olaydan 8 gün sonra İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kurt'un ölümüyle ilgili tutuklanan Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Gültekin Şahin hakkında Muğla Ağır Ceza Mahkemesinde "olası kasıtla nitelikli öldürme" suçundan dava açılmıştı. Davanın güvenlik tedbiri amacıyla Eskişehir'de görülmesine karar verilmişti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu sanık Şahin, 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtayın bozma kararı sonrası sanık, aynı suçtan bu kez 16 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine mahkemece verilen ikinci karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca usulden bozulmuş, Şahin ise haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak tahliye edilmişti.

2019 yılında davayı yeniden ele alan Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin bu kararını onayan Yargıtay 1. Ceza Dairesine itiraz etmişti. Başsavcılık, son olarak sanığın eyleminin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla yeniden Yargıtay Ceza Genel Kuruluna başvurmuştu.