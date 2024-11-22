Bakanlıktan 'Ağız ve diş muayeneleri düzenli aralıklarla yapılmalı' uyarısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılmasının gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin ilk dişçilik yüksekokulu "Dişçi Mekteb-i Aliyesi"nin Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908'de kurulduğu, 1996'dan bu yana her yıl 22 Kasım'ın "Diş Hekimliği Günü", 22 Kasım'ı içine alan haftanın da "Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlandığı belirtildi.

Sağlıklı yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığı, bu nedenle ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin vücut sağlığını da etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Diş çürükleri ile diş eti hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolları hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi hastalıkların risklerini artırmaktadır. Ayrıca bazı hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görüldüğü için ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ağız sağlığını bireylerin yemek yeme, nefes alma ve konuşma gibi temel işlevleri yerine getirmesini sağlayan ağız, diş ve orofasiyal yapıların durumu olarak tanımladığı aktarılan açıklamada, ağız sağlığının, erken yaştan yaşlılığa kadar yaşam boyunca değişkenlik göstermekle beraber genel sağlık için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

- Diş hekimleri, etkinlikte buluştu

Öte yandan, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran ile ilgililer katıldı.

Yenilmez ve Kayıran'ın konuşma yaptığı programda emekli olan hekimlere özverili çalışmalarından dolayı plaket verildi.