Hatay'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 21:03, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 21:03
HATAY (AA) - Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri, Reyhanlı ilçesinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda yabancı uyruklu 35 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.